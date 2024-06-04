Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

Сбежавший муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся в свою воинскую часть

Сбежавший из воинской части муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся обратно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, это произошло сразу после того, как «королева марафонов» подала заявление о банкротстве. Сослуживцы Алексея утверждают, что мужчина все это время находился в Москве, решая вопросы с имуществом.

Алексей Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу, 29 мая. Он участвовал в спецоперации с марта, служил в Донецком корпусе, работая со снабжением беспилотных летательных аппаратов. Муж блогерши получил позывной Брикс.

По неподтвержденной информации, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но передумал после того, как узнал, что в другом подразделении его хотят отправить участвовать в штурмах.