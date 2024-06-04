Москвичам покажут уникальные документы Александра Пушкина

Вице-мэр Ракова рассказала об открытии выставки к 225-летию Пушкина в Москве

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах покажут уникальные документы, связанные с жизнью Александра Пушкина. Бесплатная выставка «Наш Пушкин» будет 225-летию со дня рождения поэта и пройдет с 6-го по 9 июня. На ней, среди прочего, покажут подлинные записи о рождении Пушкина, его венчании с Натальей Гончаровой, герб рода Пушкиных и родословную, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи, — сообщила вице-мэр. — Большинство из них включены в ряд уникальных, что делает личное знакомство с ними еще ценнее. Также москвичи смогут посетить мастер-классы и лекции».

Документы, которые покажут москвичам, хранятся в фондах Главархива Москвы. Некоторые из них экспонировали всего несколько раз. Экспозицию можно посмотреть самостоятельно или на экскурсии со специалистом Главархива. Также посетители выставки смогут пройти мастер-класс по каллиграфии, стихосложению, вокалу, сценической речи и фехтованию. Желающие узнать о пушкинских местах в Москве, детстве и творчестве поэта, а также его связи с театром смогут прослушать лекцию.

Вход на выставку свободный, нужна только регистрация. Афиша выставки доступна на сайте Дворца пионеров.