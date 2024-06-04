Российская пенсионерка выиграла 10 миллионов в лотерею и раскрыла секрет удачи

Пенсионерка из Прикамья выиграла в лотерею суперприз размером почти 10 миллионов

Пенсионерка из Пермского края выиграла миллионы рублей в лотерею и раскрыла секрет своей удачи. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Жительнице Чайковского Галине Казанцевой, которая ранее работала контролером в общественном транспорте, удалось выиграть почти 10 миллионов рублей. Точный размер суперприза составил 9 714 740 рублей.

«Иногда я анализировала архивы тиражей, иногда отмечала любимые номера или выбирала числа наугад», — рассказала победительница.

По признанию россиянки, она не сразу поняла, что выиграла в лотерею. Пермячка рассказала, что зашла в мобильное приложение и подумала, что выиграла девять или девяносто тысяч рублей. Она добавила, что попросила проверить выигрыш свою дочь, и та радостно сообщила, что сумма приза превысила девять миллионов рублей. «Говорят, если правильно сформулировать желание и записать его в тетрадь, все сбудется», — добавила она. Пенсионерка отметила, что еще год назад загадала выиграть выиграть в лотерею, и наконец-то ее мечта сбылась.

Победительница лотереи призналась, что на выигранные средства планирует купить себе отдельную квартиру.

Ранее житель Магнитогорска выиграл 607 миллионов рублей в лотерею. Российский инженер-пусконаладчик рассказал, что уже неоднократно выигрывал, однако его приз никогда не превышал несколько тысячи рублей. Он добавил, что на этот раз использовал свою счастливую комбинацию чисел.