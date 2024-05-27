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16:26, 27 мая 2024Моя страна

Российский инженер выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

Инженер из Магнитогорска выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Житель Магнитогорска выиграл 607 миллионов рублей в лотерею. Соответствующую информацию публикует портал ALife.

Российский инженер-пусконаладчик расказал, что ранее неоднократно выигрывал по несколько тысяч рублей. На этот раз мужчина использовал свою счастливую комбинацию чисел: 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором.

«Два года назад мне визуально понравилась числовая комбинация, выпавшая автоматически. И я начал часто ее использовать. Эти номера периодически приносили мне выигрыши по 1,5 тысячи рублей. Именно эту комбинацию я снова использовал в билете, который и стал для меня судьбоносным», — уточнил он.

По словам собеседника издания, он узнал о выигрыше, когда собирался утром на работу. «Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела. Наверное, часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!» — отметил победитель.

Выяснилось, что часть средств мужчина планирует отдать матери и сестре. Также он намерен построить загородный дом, а еще часть выигрыша пожертвовать на благотворительность.

Ранее сообщалось, что американка из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов. На первый выигрыш удачливая женщина купила внедорожник, а второй пока не планирует тратить.

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      Карина Черных
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