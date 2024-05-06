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09:08, 6 мая 2024Из жизни

Женщина дважды за три месяца выиграла в лотерею миллион долларов

Женщина из США дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов

Фото: Charles Krupa / AP

Женщина из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов (92 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Кристин Уилсон из США сорвала джекпот лотереи штата Массачусетс — миллион долларов. Через десять недель она по привычке купила скретч-карту уже в другой игре и снова выиграла ту же сумму.

На первый выигрыш Уилсон купила внедорожник. Второй приз она пока тратить не планирует.

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Ранее сообщалось, что женщина из США выиграла в лотерею миллион долларов, но чуть не лишилась приза. Она забыла о счастливом билете, пока не услышала, что кто-то сорвал джекпот в игре, в которой она участвовала.

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      Юлия Юткина
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