Минобороны: военные дважды водружали флаг РФ при освобождении Нетайлово в ДНР

Российские военнослужащие при освобождении села Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и захвате здания администрации два раза водружали флаг своего подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что штурмовые отряды заходили со стороны Первомайского. После этого пехота при поддержке бронетехники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заняла позиции противника. После зачистки местности бойцы водрузили флаг на здании администрации.

«Поставили флаг батальона «Сомали», первым же БПЛА его снесли, раскопал, поднял, опять ещё выше поставил... Спасибо командирам — вели нас хорошо, заняли здание администрации, дальше продвинулись», — заявил заместитель командира штурмового взвода с позывным Газ. «Флаг — это значит флаг. Флаг — это победа!», — добавил он.

Ранее стало известно, что ВСУ отработали методику провокации в подконтрольном Киеву Херсоне. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что происходящему необходимо придать как можно большую огласку.