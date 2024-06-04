Россию поставили в пример Пентагону из-за имеющегося у нее оружия

Bloomberg: Пентагону следует брать пример с России в развитии средств РЭБ

Пентагону необходимо работать над развитием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на примере России. С таким призывом выступило агентство Bloomberg.

Авторы статьи обратили внимание на успехи российских войск в перехвате украинских беспилотников и американских управляемых боеприпасов. В то же время, по их словам, стратегия РЭБ Пентагона оказалась провальной.

Как утверждается в материале, исследовательские программы не принесли американской армии необходимых средств постановки помех. Агентство отметило, что Пентагон тратит сотни тысяч долларов на снаряды, которые не могут поразить цель. «Враги Америки понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Америка», — заключило оно.

Ранее экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что российские средства РЭБ являются самыми лучшими в мире и превосходят по качеству другие возможные аналоги.