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11:40, 30 мая 2024Мир

В США признали лидерство России в одной сфере вооружения

Экс-офицер Пайн: Россия лидирует по качеству РЭБ в мире

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются самыми лучшими в мире и превосходят по качеству другие возможные аналоги. Об этом заявил экс-офицер Министерства обороны США Дэвид Пайн в интервью журналу Military Watch.

«У России самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы в мире — с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот среди всех стран», — рассказал военный аналитик.

По его словам, российская войска успешно модифицируют РЭБ в условиях конфликта на Украине. В частности, он указал, что высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS перестали попадать в цель при большей части запусков, так как они подавляются российскими системами.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что российские средства РЭБ эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Представитель компании Boeing, являющейся одним из разработчиков бомбы, заявил, что их оружие может подавить часть помех, которые создаются российскими войсками.

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      Максим Габриелян
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