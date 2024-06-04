Сербский министр Ненад Попович: Белград с отвращением отвергает русофобию

Сербия в настоящее время остается единственной европейской страной, которая отвергает русофобию. Об этом министр нового правительства Сербии Ненад Попович рассказал в интервью «Ленте.ру», полная версия которого будет опубликована 5 июня.

«Мы единственная страна в Европе, которая с отвращением отвергает любые формы русофобии», — подчеркнул он, указав на частые встречи лидеров двух государств и различные формы сотрудничества. Российско-сербская кооперация в последние годы динамично развивается и имеет потенциал для дальнейшего укрепления, отметил министр.

По его словам, в условиях конфликта на Украине и обострения отношений России и западных стран сербская продукция продолжает поступать на российский рынок, а политики и деятели культуры из России совершают визиты в Белград.

Полное интервью Ненада Поповича «Ленте.ру» будет опубликовано 5 июня. В нем политик также расскажет про будущее сербско-российских отношений, а также о требованиях Европейского союза к Сербии ввести антироссийские санкции.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине. По его мнению, для остановки военных действий осталось очень мало времени, а их масштабы, наоборот, будут расти.