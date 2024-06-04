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10:10, 4 июня 2024Мир

Согласие ФРГ на удары по России назвали капитуляцией под давлением США

Цепп-Ларуш назвала капитуляцией под давлением США разрешение ФРГ на удары по РФ
Хельга Цепп-Ларуш

Хельга Цепп-Ларуш . Фото: Réseau Voltaire / Wikipedia

Основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш назвала согласие Германии на удары немецким оружием по России капитуляцией под давлением США. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, разрешение ФРГ на использование Украиной немецкого оружия для возможных ударов по российской территории, которое последовало сразу же после аналогичного шага со стороны США, является «очередной позорной капитуляцией Берлина под американским давлением».

31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил России на харьковском направлении.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Берлин «не хотел упреждать принятие решений в США» и давить на американского президента Джо Байдена. Именно поэтому федеральное правительство «дождалось сообщения из Вашингтона», прежде чем дать четкий ответ и разрешение на использование немецкого оружия.

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      Лина Пивоварова
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