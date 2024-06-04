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07:02, 4 июня 2024Мир

Стало известно об отличающихся приоритетах США и Украины

NYT: приоритеты США и Украины расходятся
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США разрешили Украине использовать переданное оружие для ударов по России, однако они опасаются возможной ядерной эскалации конфликта с Россией. Киев, в свою очередь, менее обеспокоен последствиями такого шага, поскольку ему «больше нечего терять». О расхождении приоритетов двух стран сообщило издание The New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.

Собеседники газеты пожелали остаться анонимными. Один из них, комментируя решение Вашингтона позволить украинским войскам атаки возле границ Харьковской области, отметил, что ограничение больше не имеет смысла, потому что ситуация изменилась.

Ранее в Белом доме сообщили, что США разрешили Киеву точечное и ограниченное использование поставляемого оружия по территории России для срыва атак на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Уточняется, что речь идет о прилегающих к Харьковской области районах.

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      Марина Совина
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