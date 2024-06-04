Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

Politico: Том Круз пытался сесть в машину премьера Британии Сунака

Голливудский актер Том Круз пытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщает Politico.

«С широко закрытыми глазами Круз случайно попытался сесть в салон Сунака после приземления на вертолетной площадке в центре Лондона», — передает агентство.

Для Круза миссия была действительно невыполнима, так как дверь машины британского премьера не открывалась. После актер осознал свою ошибку, извинился перед помощниками Сунака и ушел, смеясь, к нужному автомобилю.

22 мая Сунак объявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля.