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17:16, 4 июня 2024Мир

Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

Politico: Том Круз пытался сесть в машину премьера Британии Сунака
СюжетПарламентские выборы в Великобритании

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Голливудский актер Том Круз пытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом сообщает Politico.

«С широко закрытыми глазами Круз случайно попытался сесть в салон Сунака после приземления на вертолетной площадке в центре Лондона», — передает агентство.

Для Круза миссия была действительно невыполнима, так как дверь машины британского премьера не открывалась. После актер осознал свою ошибку, извинился перед помощниками Сунака и ушел, смеясь, к нужному автомобилю.

22 мая Сунак объявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля.

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      Дарья Устьянцева
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