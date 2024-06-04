Трамп признал превосходство России в конфликте на Украине

Трамп: Запад находится в более слабом положении перед Россией из-за Украины

Запад, по сравнению с Россией, находится в конфликте на Украине в более слабом положении. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы находимся в гораздо более слабом положении, потому что [президент России Владимир] Путин побеждает... Я спросил [премьера Венгрии Виктора] Орбана: "Кто побеждает?" Он сказал, что они. Они — воюющая нация. Они сражались с Наполеоном, Гитлером», — заявил Трамп.

Он добавил, что Украина находится в слабом положении из-за нехватки солдат. «Украина по сравнению с ними — очень маленькая страна с гораздо меньшим количеством людей», — отметил экс-президент США.

В апреле Виктор Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США.