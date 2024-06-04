«У меня уже стадия разрушения костей». Раненный на СВО россиянин пожаловался на угрозы со стороны командования

Раненый участник СВО Маслов заявил о требовании командования вернуться в Луганск

Житель Якутии Максим Маслов, мобилизованный в рамках проведения специальной военной операции (СВО) и получивший ранение в зоне боевых действий, пожаловался на требование командования. Мужчина уже несколько дней находится в Волгограде, где пытается добиться проведения необходимой ему операции. По его словам, командование требует от него вернуться в Луганск.

Россиянина мобилизовали с травмой таза

Маслов рассказал, что был мобилизован в сентябре 2022 года, несмотря на имеющуюся у него травму таза. «Застарелый несросшийся внутрисуставной перелом костей правой вертлужной впадины. Неудаленные металлоконструкции костей таза. Посттравматический коксартроз 2-й стадии с выраженным болевым синдромом», — говорится в диагнозе.

После мобилизации Маслова направили в относившийся к Волгограду инженерно-саперный полк. Спустя семь месяцев он попал под обстрел и получил ранение. В медицинских документах сказано, что мужчина почувствовал резкую боль в правом бедре после того, как его отбросило взрывной волной. Лечился стационарно и амбулаторно.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Затем военного эвакуировали из Луганска, ему должны были удалить кость и провести эндопротезирование в Волгограде. Воинская часть выдала медицинскую характеристику, в которой говорится, что его состояние не позволяет исполнять служебные обязанности в полной мере.

Военный не смог добиться операции

Несмотря на многочисленные документы и медицинские заключения, поместить Маслова в военный госпиталь и провести ему операцию не удалось. Последние несколько месяцев он находится в Волгограде и ходит, опираясь на трость. Мужчина рассказал, что из-за боли он не может спать и постоянно вызывает врачей.

По его словам, недавно он снова ходил в военный госпиталь, где подтвердили травму.

Сказали, что у меня уже идет стадия разрушения костей. Да, мне по-прежнему не дают поехать на операцию в Москву. Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить. Максим Маслов получивший ранение военный

Маслов также сообщил, что командование требует от него вернуться в Луганск. В ответ на присланные медицинские документы военному обещают не отправлять его на «выполнение задач», а «пристроить в штаб». Военный также добавил, что ему угрожают: говорят, что возбудят уголовное дело, если он не вернется в Луганск.