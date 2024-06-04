В России раненный на СВО боец заявил об угрозах со стороны командования

Раненый участник СВО сообщил о требовании командира вернуться в Луганск

Призванный на специальную военную операцию (СВО) житель Якутии Максим Маслов заявил об угрозах со стороны командования. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

После получения ранения россиянин на протяжении нескольких месяцев находится в Волгограде, где пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. Все это время военнослужащий вынужден снимать жилье.

По словам бойца, недавно с ним вышло на связь командование. «Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — пояснил он. В доказательство своих слов солдат показал журналистам переписку с неким Арфой – последний, как утверждает Маслов, является замполитом его подразделения. Помимо этого, военнослужащий заявил, что ему угрожают возбуждением уголовного дела.

Издание направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент выпуска материала ответа на обращение не поступило.

Ранее жителя Волгограда с инвалидностью силой вывезли в аэропорт для отправки в зону СВО. Военнослужащий рассказал родственнице, что в Ростовской области формируют специальный отряд из «таких, как он». Имелись ли в виду участники СВО с инвалидностью, не уточняется.