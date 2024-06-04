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13:17, 4 июня 2024Мир

Уголовное дело сделает Трампа невъездным в 37 стран мира

Time: обвинительный приговор сделает Трампа невъездным в 37 стран мира

Фото: Luke Hales / Getty Images

Окончательный обвинительный приговор Манхэттенского суда экс-президенту США Дональду Трампу сделает его невъездным в 37 стран мира. Об этом сообщает Time.

«Трампу может быть сложнее совершать визиты в другие государства. 37 стран, включая Канаду и Мексику, запрещают въезд лицам с уголовным прошлым», — сообщается в материале.

Авторы материала отметили, что ограничения на поездки потенциально осложнят президентство Трампа, если он победит на выборах.

Правительства некоторых стран могли бы отказаться от запрета на поездки, если бы Трамп запросил разрешение на визит. Однако на данный момент нет информации, какие государства готовы это сделать.

31 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

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      Дарья Устьянцева
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