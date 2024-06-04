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13:16, 4 июня 2024Силовые структуры

Украинца лишили российского гражданства за нападение на прохожих

В Калужской области украинца лишили гражданства РФ за нападение на прохожих

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Калужской области лишили российского гражданства украинца из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональной управление ФСБ.

По данным силовиков, молодой человек родился в Харькове и был гражданином Украины, после переезда в Россию он получил в Калужской области гражданство РФ. Уточняется, что юноша на почве национальной и расовой ненависти устроил в Белгороде нападение на россиян и вовлекал в группировку молодежь.

Уголовное дело о нападениях рассматривается в суде. На скамье подсудимых находятся шесть человек, двое из них несовершеннолетние. В зависимости от роли их обвиняют в покушении на убийство, возбуждении ненависти либо вражды, краже и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудят украинца, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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      Илона Палей
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