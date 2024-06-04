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19:15, 4 июня 2024Мир

В Белом доме заявили об отсутствии ограничений для Украины по применению ПВО

Белый дом: США никогда не ограничивали Украину по применению систем ПВО

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

США никогда не ограничивали Украину по применению систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters.

«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала конфликта», — рассказал он.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты «не в состоянии ежедневно отслеживать» применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предоставленного оружия.

Ранее президент США Джо Байден раскрыл свои опасения в случае поражения Украины в интервью журналу Time. В частности, он заявил о боязни того, что Европа начнет проводить более самостоятельную политику.

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      Максим Габриелян
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