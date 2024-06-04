В Минсельхозе прокомментировали информацию о дефиците топлива для аграриев

Лут: регионы не сообщали о дефиците и перебоях в поставках топлива

Регионы России не сообщали о дефиците топлива для нужд аграриев. Так информацию о перебоях в поставках прокомментировала глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

На совещании президента Владимира Путина с правительством министр заявила, что сейчас цены на ГСМ в стране ниже, чем в период пикового роста в сентябре прошлого года. Ведомство находится в постоянном контроле с Минэнерго и ФАС по этому вопросу.

«Обеспеченность аграриев основными ресурсами у нас на особом контроле, уделяем пристальное внимание этому. Сбоев не допускаем», — подчеркнула она.

Ранее в Министерстве энергетики (Минэнерго) сообщили о подготовке мер по борьбе с нехваткой бензина и дизельного топлива. Эти решения необходимы для поддержания развития срочного рынка нефтепродуктов и позволяют в добровольном порядке заключать фьючерсные контракты на поставки автомобильного бензина, дизтоплива и сжиженного углеводородного газа.

Первая предложенная ведомством мера подразумевает приказ о величине объема продаваемых на бирже нефтепродуктов и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа. Вторая предусматривает изменения правил определения минимальной доли бензина и дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах.