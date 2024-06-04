В России ответили на оценку США идеи Москвы по завершению украинского конфликта

Депутат Чепа: сегодня американцы ищут выход из конфликта на Украине

Сегодня США ищут выход из украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на оценку президентом США Джо Байденом предложения Москвы по завершению конфликт на Украине.

«Ситуация складывается таким образом, что американцы ищут выход. Они прекрасно понимают, что определенных целей они достигли: они столкнули две дружеские нации, они ослабили и разорили Европу. Дальше они что будут получать? Россию разорить не получилось. Мы это прекрасно видим», — высказался Чепа.

Россия идет по независимому пути и будет идти дальше. Чем больше будет развиваться конфликт, тем меньше мы будем смотреть в сторону Запада, тем лучше будет жить наш народ Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы по завершению конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Американскому лидеру задали вопрос о том, является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом, на который «она может надеяться на данный момент». «Нет, это не так», — ответил Байден.

