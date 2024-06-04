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13:06, 4 июня 2024Россия

В России подвели итоги наступления Украины

Политолог Марков: ВС России перехватили инициативу после провала наступления ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы России (ВС) перехватили инициативу после провала наступления украинской армии. Так подвел итоги наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года российский политолог Сергей Марков, его оценка опубликована в Telegram-канале «Логика Маркова».

По оценкам эксперта, в местах боевого столкновения у ВСУ было численное превосходство в бронетехнике, артиллерийских системах и живой силе, однако ВС России смогли перехватить инициативу. Политолог сообщил, что по итогам боев 2023 года ВСУ были вынуждены перейти в оборону.

«Для создания такой группировки Украина провела массовую мобилизацию, а Запад передал ВСУ огромные запасы военной техники. Наступление ВСУ шло пять месяцев и было разгромлено армией России», — подытожил Марков.

Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

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      Марк Леонов
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