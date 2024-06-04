В России подвели итоги наступления Украины

Вооруженные силы России (ВС) перехватили инициативу после провала наступления украинской армии. Так подвел итоги наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года российский политолог Сергей Марков, его оценка опубликована в Telegram-канале «Логика Маркова».
По оценкам эксперта, в местах боевого столкновения у ВСУ было численное превосходство в бронетехнике, артиллерийских системах и живой силе, однако ВС России смогли перехватить инициативу. Политолог сообщил, что по итогам боев 2023 года ВСУ были вынуждены перейти в оборону.
«Для создания такой группировки Украина провела массовую мобилизацию, а Запад передал ВСУ огромные запасы военной техники. Наступление ВСУ шло пять месяцев и было разгромлено армией России», — подытожил Марков.
Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.