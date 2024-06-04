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09:25, 4 июня 2024Экономика

В России предложили уменьшить транспортный налог льготникам

ЛДПР внесла в Госдуму проект об уменьшении налога на транспорт для льготников

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России предложили уменьшить транспортный налог льготникам. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс (НК) РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для транспортных средств, зарегистрированных на граждан, имеющих право на налоговые льготы, налоговая база будет снижена — «на количество лошадиных сил, в пределах которого законом субъекта Российской Федерации установлена соответствующая налоговая льгота».

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Парламентарии отметили, что в некоторых регионах уже предусмотрено полное освобождение от транспортного налога в отношении одного транспортного средства для льготной категории населения, однако в большинстве субъектов местные законы предполагают только частичное освобождение от его уплаты, привязанное к мощности автомобиля. Например, для многодетной семьи максимально возможная для освобождения от налога мощность двигателя в Свердловской области составляет 200 лошадиных сил, в Воронежской области — 150 лошадиных сил, в Белгородской области — 130, а в Курской области — 100 лошадиных сил, отмечается в документе.

Новый закон позволит выбирать гражданам подходящую под их нужны машину, не утрачивая право на льготу, считают авторы. «Большую семью на маленькой машине не увезешь. Многодетные оказываются перед выбором: или платить полный налог, или приобрести тесный автомобиль», — заявил Слуцкий. Он подчеркнул также, что в стране не должно быть льгот «которые не работают или работают не так».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил российским властям рассмотреть идею уменьшения количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В качестве альтернативы он рассказал о возможности ограничения верхней планки НДФЛ в России уровнем в 18 процентов, что позволило бы избежать ухода состоятельных граждан и бизнесменов в серую зону.

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