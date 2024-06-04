В российском городе пришлось прервать ЕГЭ из-за сигнала ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности прервал проведение ЕГЭ в Курчатове

В Курчатове Курской области пришлось прервать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за сигнала ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«В Курчатове был прерван экзамен по обществознанию и физике из-за ракетной опасности. Ее объявили после 12 часов. К тому времени часть выпускников уже сдали экзаменационные работы, в дальнейшем они будут оценены», — говорится в сообщении.

Из-за тревоги некоторым выпускникам пришлось оставить работы и отправиться в укрытие. В правительстве отметили, что они смогут сдать экзамен в резервные дни, обозначенные в расписании.

4 июня около 13:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». По данным Минобороны России, шесть снарядов, выпущенных из этого оружия, удалось уничтожить системами противовоздушной обороны.