ВСУ обстреляли российский регион из РСЗО «Ольха»

Минобороны России сообщило об обстреле Курской области из РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки Украины по объектам на территории России удалось пресечь около 13:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области», — заключили в оборонном министерстве. Других подробностей в ведомстве не привели.

В этот же день врио главы российского региона заявил, что в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове объявлена ракетная опасность. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если они находятся дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.