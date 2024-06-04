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15:50, 4 июня 2024Россия

ВСУ обстреляли российский регион из РСЗО «Ольха»

Минобороны России сообщило об обстреле Курской области из РСЗО «Ольха»

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки Украины по объектам на территории России удалось пресечь около 13:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области», — заключили в оборонном министерстве. Других подробностей в ведомстве не привели.

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В этот же день врио главы российского региона заявил, что в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове объявлена ракетная опасность. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если они находятся дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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