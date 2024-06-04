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14:24, 4 июня 2024Бывший СССР

Верховная Рада призвала главу МВД объяснить мобилизацию спасателей

Депутат Гончаренко: Рада призвала главу МВД объяснить мобилизацию спасателей
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Игорь Клименко

Игорь Клименко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко вызван в Верховную Раду, чтобы объяснить мобилизацию сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов), передает ТАСС.

«То, что сейчас происходит с бронированием спасателей ГСЧС и незаконным давлением на них, — просто абсурд!» — заявил политик.

Депутат Ирина Геращенко сообщила, что за вызов министра проголосовали 165 парламентариев при минимуме в 150.

По ее словам, ГСЧС работает на пределе, но многих работников этого ведомства сейчас заставляют переводиться в полицию, угрожая отправкой на фронт.

Ранее стало известно, что половина предприятий Украины столкнулась с дефицитом кадров из-за мобилизации. Многие руководители предприятий ожидают дальнейшего ухудшения ситуации с сотрудниками.

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      Илья Таксюр
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