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14:33, 4 июня 2024Бывший СССР

Власти Грузии заявили о незаслуженности санкций из-за закона об иноагентах

Власти Грузии заявили, что не заслуживают санкций из-за закона об иноагентах

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что власти Грузии, приняв закон об иноагентах, не заслуживают введения персональных санкций. Его слова передает ТАСС.

«Грузинская власть ничего такого не делала, из-за чего надо было бы вводить санкции. Если речь идет о том, почему мы приняли закон, то парламент для того и существует и потому большинство населения поддержало "Грузинскую мечту"», — заявил Каладзе.

По его словам, принятие законов, действующих в интересах Грузии и проживающих в стране людей, является прямой обязанностью правящей партии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США из-за закона об иноагентах. Кобахидзе назвал ложью информацию ряда СМИ о том, что члены правящей в стране партии «Грузинская мечта» якобы получают электронные письма о введении санкций на действие виз США для чиновников.

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