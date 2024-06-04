Власти Грузии заявили о незаслуженности санкций из-за закона об иноагентах

Власти Грузии заявили, что не заслуживают санкций из-за закона об иноагентах

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что власти Грузии, приняв закон об иноагентах, не заслуживают введения персональных санкций. Его слова передает ТАСС.

«Грузинская власть ничего такого не делала, из-за чего надо было бы вводить санкции. Если речь идет о том, почему мы приняли закон, то парламент для того и существует и потому большинство населения поддержало "Грузинскую мечту"», — заявил Каладзе.

По его словам, принятие законов, действующих в интересах Грузии и проживающих в стране людей, является прямой обязанностью правящей партии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США из-за закона об иноагентах. Кобахидзе назвал ложью информацию ряда СМИ о том, что члены правящей в стране партии «Грузинская мечта» якобы получают электронные письма о введении санкций на действие виз США для чиновников.