В Грузии назвали несерьезными разговоры о санкциях Вашингтона

Премьер Грузии Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях Вашингтона

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США из-за закона об иноагентах. Его слова приводит РИА Новости.

«Разговоры о санкциях для нас несерьезны, если кто-то и говорит об этом, то это контрпродуктиво для них», — сказал он, комментируя планы Вашингтона ввести ограничения против грузинской стороны.

Кроме того, Кобахидзе назвал ложью информацию ряда СМИ о том, что члены правящей в стране партии «Грузинская мечта» якобы получают электронные письма о введении санкций на действие виз США для чиновников.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу в понедельник, 3 июня. Для того, чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии Cаломе Зурабишвили. Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.

