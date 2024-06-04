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21:22, 4 июня 2024Мир

Во Франции сделали предупреждение о России

Леллуш: удары оружием НАТО по России выведут конфликт из-под контроля
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возможные удары вооружениями стран НАТО по территории России, а также ввод войск альянса на Украину выведут конфликт из-под контроля. Такое предупреждение сделал французский политик Пьер Леллуш в интервью Le Figaro.

«Мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации», — заявил он.

По его словам, вероятность вовлечения Франции в боевые действия повышается по мере того, как Париж наращивает помощь Киеву, отправляя сначала оружие, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях, как «уже было в Индокитае, во Вьетнаме».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс фактором дестабилизации на Европейском континенте, отметив, что он не способствует региональной стабильности.

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      Марина Совина
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