Леллуш: удары оружием НАТО по России выведут конфликт из-под контроля

Возможные удары вооружениями стран НАТО по территории России, а также ввод войск альянса на Украину выведут конфликт из-под контроля. Такое предупреждение сделал французский политик Пьер Леллуш в интервью Le Figaro.

«Мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации», — заявил он.

По его словам, вероятность вовлечения Франции в боевые действия повышается по мере того, как Париж наращивает помощь Киеву, отправляя сначала оружие, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях, как «уже было в Индокитае, во Вьетнаме».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Представитель Кремля назвал Североатлантический альянс фактором дестабилизации на Европейском континенте, отметив, что он не способствует региональной стабильности.