Водитель автобуса занялся сексом со школьницей на скорости 80 километров в час

В Великобритании водитель автобуса попал под суд за секс с 15-летней школьницей

В Великобритании идет суд над водителем автобуса, который совратил 15-летнюю школьницу и занялся с ней сексом на ходу. Об этом сообщает Daily Record.

38-летний Кристофер Макинтош из шотландского города Данди оказался на скамье подсудимых за серию инцидентов, которые произошли в 2023 году. Мужчина признался, что с 20 марта по 10 апреля 2023-го совершал «сексуальные акты» со школьницей, находясь за рулем пассажирского автобуса.

Суду была продемонстрирована видеозапись из салона, на которую попал момент, когда Макинтош управлял автобусом, при этом несовершеннолетняя девушка сидела у него на коленях. Время от времени он обнимал ее и целовал в губы. Мужчина также несколько раз отвлекался от дороги на мобильный телефон. Скорость автобуса во время поездки достигала 80 километров в час.

Несмотря на признание в сексуальных контактах с малолетней, Макинтош отрицает, что пользовался телефоном за рулем или хотя бы не секунду отвлекался от дороги. Окончательный приговор британцу будет вынесен 4 июля. Он уже внесен в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, однако срок его нахождения в списке еще не определен.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали сотрудника полиции, устроившего секс-вечеринку для четырех школьниц. 24-летний полицейский Маркэнтони Фернандес познакомился с одной из девушек в соцсети, а она привела трех подруг.