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09:17, 4 июня 2024Россия

Володин назвал самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

Володин: прекращение поставок оружия Киеву быстро завершит конфликт на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Прекращение поставок оружия Киеву позволит быстро завершить конфликт на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Глава Госдумы заявил о лицемерии Запада, у которого, по словам политика, мирные инициативы по Украине сочетаются с разрешением Киеву бить западным оружием по российской территории.

Наиболее эффективным путем выхода из кризиса стало бы прекращение военной помощи Киеву, подчеркнул он.

Помимо этого, Володин объяснил отказ ряда участников ехать на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. По словам политика, понижение уровня присутствия на мероприятии таких союзников Киева, как Австралия, многое говорит о характере отношения Запада к Украине.

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      Алан Босиков
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