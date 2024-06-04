Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 4 июня 2024Россия

Володин объяснил отказ участников ехать в Швейцарию к «инвалиду» Зеленскому

Володин: отказ участников ехать в Швейцарию многое говорит о союзниках Украины
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma / Global Look Press

Отказ участников ехать на мирную конференцию в Швейцарию многое говорит о союзниках Украины. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам политика, на встрече будет присутствовать по меньшей мере один «умственный инвалид» — президент Украины Владимир Зеленский.

Глава нижней палаты напомнил о том, что союзники Киева понизили уровень своего присутствия на встрече. В частности, Австралию на конференции будет представлять министр системы страхования инвалидов.

Намерение Запада провести мирную конференцию напрямую противоречит таким его действиям, как разрешение Украине наносить удары западным оружием, заявил Володин и назвал такой подход лицемерным. Любые попытки принять какие-либо решения без участия России по украинской проблематике обречены на провал, заключил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ президента США Джо Байдена приехать на саммит по Украине. По словам депутата Александра Толмачева, это свидетельствует об инструментальной роли Украины для американского политического руководства. Ставка на Байдена, в свою очередь, говорит о недальновидности самого Зеленского, заключил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Российский военный забил до смерти оскорбившего его жену деда

      Володин объяснил отказ участников ехать в Швейцарию к «инвалиду» Зеленскому

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше