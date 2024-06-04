Володин: отказ участников ехать в Швейцарию многое говорит о союзниках Украины

Отказ участников ехать на мирную конференцию в Швейцарию многое говорит о союзниках Украины. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам политика, на встрече будет присутствовать по меньшей мере один «умственный инвалид» — президент Украины Владимир Зеленский.

Глава нижней палаты напомнил о том, что союзники Киева понизили уровень своего присутствия на встрече. В частности, Австралию на конференции будет представлять министр системы страхования инвалидов.

Намерение Запада провести мирную конференцию напрямую противоречит таким его действиям, как разрешение Украине наносить удары западным оружием, заявил Володин и назвал такой подход лицемерным. Любые попытки принять какие-либо решения без участия России по украинской проблематике обречены на провал, заключил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали отказ президента США Джо Байдена приехать на саммит по Украине. По словам депутата Александра Толмачева, это свидетельствует об инструментальной роли Украины для американского политического руководства. Ставка на Байдена, в свою очередь, говорит о недальновидности самого Зеленского, заключил политик.