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18:32, 4 июня 2024Россия

ВСУ атаковали автомобиль с мирным жителем в российском регионе

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль с мирным жителем в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — написал чиновник.

В транспортном средстве произошло возгорание, водителю удалось потушить его самостоятельно. У автомобиля поврежден кузов и выбиты стекла, добавил Гладков.

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В этот же день ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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