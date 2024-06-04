ВСУ атаковали автомобиль с мирным жителем в российском регионе

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль с мирным жителем в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа», — написал чиновник.

В транспортном средстве произошло возгорание, водителю удалось потушить его самостоятельно. У автомобиля поврежден кузов и выбиты стекла, добавил Гладков.

В этот же день ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью FPV-дронов. В результате атаки повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались жители 14 населенных пунктов, отметил глава области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.