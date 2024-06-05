Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:08, 5 июня 2024Наука и техника

Представлен первый ИИ-монитор для геймеров

TechRadar: MSI анонсировала первый в мире ИИ-монитор для геймеров

Фото: MSI

Компания MSI анонсировала монитор, имеющий функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechRadar.

Фирма представила устройство для геймеров на выставке Computex 2024. Монитор получил название MSI MEG 321URX QD-OLED. Устройство имеет поддержку технологии AI Sky Sight, основанной на машинном обучении. Она умеет автоматически определять объекты на экране и выделять их цветом.

По словам создателей девайса, такая технология пригодится геймерам в играх, в которых для успеха требуется быстрая реакция. Так, монитор может подсвечивать противников, появляющихся в поле зрения. В MSI заверили, что это первое подобное устройство в мире.

Монитор получил 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой до 240 герц. Время отклика матрицы составляет 0,03 миллисекунды. Аппарат имеет два порта HDMI 2.1, один разъем DisplayPort 2.1, несколько интерфейсов USB-C и USB-A, выход для подключения наушников. Стоимость и дата поступления MSI MEG 321URX QD-OLED в продажу не раскрывается.

По словам журналистов TechRadar, функция AI Sky Sight будет полезна игрокам, однако вызовет возмущение организаторов киберспортивных соревнований и профессиональных геймеров. Также авторы заметили, что ИИ пригодится пользователям, которые имеют проблемы со зрением.

В конце мая специалисты Counterpoint Research перечислили самые продаваемые смартфоны с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее востребованным телефоном стал Samsung Galaxy S24 Ultra.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

      В ФРГ предупредили об опасности решения Шольца разрешить ВСУ удары по России

      Раскрыты подробности нападения на посольство США в Ливане

      Суд Тель-Авива согласился закрыть Al Jazeera

      Виновника взрыва в казарме в Белгородской области осудили

      Объем главной российской «кубышки» снизился

      На Украине уличили Зеленского в невыполнении обещаний

      Украина потеряла более половины мощностей энергетики

      В России отреагировали на озвученное Киевом предложение для Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше