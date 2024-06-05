Представлен первый ИИ-монитор для геймеров

Компания MSI анонсировала монитор, имеющий функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechRadar.
Фирма представила устройство для геймеров на выставке Computex 2024. Монитор получил название MSI MEG 321URX QD-OLED. Устройство имеет поддержку технологии AI Sky Sight, основанной на машинном обучении. Она умеет автоматически определять объекты на экране и выделять их цветом.
По словам создателей девайса, такая технология пригодится геймерам в играх, в которых для успеха требуется быстрая реакция. Так, монитор может подсвечивать противников, появляющихся в поле зрения. В MSI заверили, что это первое подобное устройство в мире.
Монитор получил 31,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой до 240 герц. Время отклика матрицы составляет 0,03 миллисекунды. Аппарат имеет два порта HDMI 2.1, один разъем DisplayPort 2.1, несколько интерфейсов USB-C и USB-A, выход для подключения наушников. Стоимость и дата поступления MSI MEG 321URX QD-OLED в продажу не раскрывается.
По словам журналистов TechRadar, функция AI Sky Sight будет полезна игрокам, однако вызовет возмущение организаторов киберспортивных соревнований и профессиональных геймеров. Также авторы заметили, что ИИ пригодится пользователям, которые имеют проблемы со зрением.
В конце мая специалисты Counterpoint Research перечислили самые продаваемые смартфоны с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее востребованным телефоном стал Samsung Galaxy S24 Ultra.