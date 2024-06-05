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17:09, 5 июня 2024Мир

Дипломат заявил о боязни Запада перейти «красные линии» в отношении России

Драчевский: Запад боится переходить свои «красные линии» в отношении России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший замминистра иностранных дел России Леонид Драчевский предположил, что Запад боится переходить нарисованные им самим «красные линии» в отношении России, чтобы не допустить «большой беды». Его слова приводит РИА Новости.

«Риторика ужесточается, становится все более угрожающей с обеих сторон. Тем не менее я думаю, что это в большей степени война нервов», — отметил дипломат.

Он также посчитал, что западные политики сейчас ждут итогов президентских выборов в США, учитывая это при принятии решений по теме конфликта на Украине. Драчевский заявил, что поэтому политики не будут принимать до выборов каких-то конкретных решений, но могут нагнетать ситуацию через соответствующую риторику.

Ранее научный сотрудник Болонского университета Николо Фасола заявил, что Россия примет ответные меры в случае пересечения Западом «красных линий» и одобрения ударов Вооруженных сил Украины по территории РФ иностранным оружием. Он добавил, что «как Запад, так и Россия опасаются эскалации конфликта».

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      Антон Похиляк
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