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15:08, 5 июня 2024Экономика

Домохозяйкам раскрыли секреты горничных

Для эффективной уборки нужно начинать ее с участков, где больше всего ходят

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Эффективно убираться в квартире домохозяйкам помогут секреты горничных, которыми поделились эксперты «ТутНовости».

Хитрости уборки в отелях помогут не тратить на наведение порядка в доме много времени. Во-первых, начинать уборку нужно не с дальнего конца комнаты, а с участков, где больше всего ходят. После этого важно вымыть пол. Отмечается, что достаточно протереть пол тряпкой, смоченной обыкновенной водой.

Во время уборки самым грязным местом в комнате оказывается ванная комната, поэтому мыть ее следует в последнюю очередь.

Ранее домохозяйкам назвали способ избавиться от мошек в квартире. Рекомендуется изготовить ловушку и налить на дно стакана немного вина либо положить туда кусочек фрукта, а затем обернуть стакан пищевой пленкой и проделать в ней несколько дыр толстой иглой. Насекомые должны прилететь на приманку, но вылететь из ловушки им будет сложно.

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      Мария Черкасова
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