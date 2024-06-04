Домохозяек призвали напоить мошек вином

«БелНовости»: избавиться от мошек в доме удастся с помощью вина

Избавиться от мошек в доме удастся с помощью вина. Напоить нежелательных насекомых домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали изготовить для мошек ловушку и налить на дно стакана немного вина либо положить туда кусочек фрукта, а затем обернуть стакан пищевой пленкой и проделать в ней несколько дыр толстой иглой. В результате насекомые прилетят на приманку, а назад вылететь уже не смогут. После этого наполненную ловушку останется лишь выбросить в мусорный контейнер. Помимо этого, можно попытаться избавиться от мошек с помощью специальных химических средств, которые можно приобрести в магазинах.

Эксперты также порекомендовали вовремя выбрасывать мусор и испорченные продукты, следить за здоровьем комнатных растений, не оставлять недоеденную еду на столе и почаще проводить генеральную уборку, чтобы насекомые вскоре не вернулись в дом.

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