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13:49, 5 июня 2024Бывший СССР

Экс-главу генштаба Молдавии лишат званий из-за связей с Россией

Санду лишит званий экс-главу Генштаба Молдавии Горгана из-за связей с Россией

Кадр: tvc21channel / Youtube

Президент Молдавии Майя Санду лишит воинских званий и наград экс-главу Генерального штаба армии Игоря Горгана после публикации информации о его возможных связях с российской разведкой. Об этом сообщил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

По его словам, будут отозваны государственные награды, врученные бывшему главе Генштаба в 2006 году «За военные заслуги» и в 2015 году «За веру в Родину». Кроме того, Бэлуцел отметил, что такие «преступления против государства» должны караться самым суровым образом.

«Подобные случаи свидетельствуют о настоятельной необходимости постоянного мониторинга и тщательной проверки в отношении сотрудников оборонных ведомств и органов государственной безопасности. Такие внутренние преступники способствуют возникновению гибридных угроз для молдавского государства. Именно поэтому нам нужны более эффективные инструменты для борьбы с актами государственной измены», — подчеркнул он.

Ранее The Insider (признан Минюстом нежелательной организацией и СМИ-иностранным агентом) информировал о связи Горгана с российской разведкой. Сообщается, что он регулярно докладывал спецслужбам о внутренней политической обстановке в республике.

В июне 2024 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». По его словам, жителей Молдавии хотят сделать «расходным материалом в реализации чужих геополитических интересов».

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      Александр Курбатов
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