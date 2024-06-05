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12:42, 5 июня 2024Мир

Аналитик рассказал о судьбе западных инструкторов на Украине

Аналитик Боснич: западные инструкторы на Украине будут уничтожены ракетами ВС РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В случае отправки западных инструкторов на Украину они будут уничтожены с помощью ракет Вооруженных сил (ВС) России. Статью с соответствующим содержанием написал военный эксперт Драго Боснич, она доступна на InfoBRICS.

Боснич подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится избежать прямого ответа России. Именно поэтому он собрался отправить военнослужащих на Украину и назвать их «военными советниками» и «обучающим персоналом».

«Макрон настаивает, что они будут размещены в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, "где они будут в безопасности". Очевидно, никто, похоже, не уведомил президента Франции о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому противоречить», — отметил аналитик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Москвы.

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      Лина Пивоварова
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