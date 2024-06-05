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00:08, 6 июня 2024Россия

Путин высказался об отказе Европы от поставок российского газа

Путин заявил, что «Газпром» переживет отказ Европы от поставок российского газа

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Компания «Газпром» переживет отказ Европы от поставок российского газа, если она готова покупать газ втридорога, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о том, почему Германия после взрыва одной из труб «Северного потока-2» не желает получать газ по оставшейся. Как указал Путин, он не видит логику в том, что газ через территорию Украины и Турцию получать можно, а по Балтийскому морю — нельзя.

«Сказали бы: вообще Европа не должна получать газ. Мы переживем, "Газпром" переживет. Вам это не надо? Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ через океан, который идет?» — подчеркнул он.

В мае стало известно, что поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией».

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      Марина Совина
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