Путин высказался об отказе Европы от поставок российского газа

Путин заявил, что «Газпром» переживет отказ Европы от поставок российского газа

Компания «Газпром» переживет отказ Европы от поставок российского газа, если она готова покупать газ втридорога, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о том, почему Германия после взрыва одной из труб «Северного потока-2» не желает получать газ по оставшейся. Как указал Путин, он не видит логику в том, что газ через территорию Украины и Турцию получать можно, а по Балтийскому морю — нельзя.

«Сказали бы: вообще Европа не должна получать газ. Мы переживем, "Газпром" переживет. Вам это не надо? Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ через океан, который идет?» — подчеркнул он.

В мае стало известно, что поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией».