В парламенте Франции подняли вопрос о возможности исключения Израиля из ФИФА

Член парламента Франции Жюльен Одуль поднял вопрос о возможности исключения Израиля из Международной федерации футбола (ФИФА) на фоне требований Палестины. Об этом говорится в обращении депутата к министру спорта, Олимпийских и Паралимпийских и«»гр Франции Амели Удеа-Кастере. «Лента.ру» изучила текст письма парламентария.

«Господин Жюльен Одуль обращает внимание министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр [Франции Амели Удеа-Кастера] на риск исключения Израиля из ФИФА. Действительно, 17 мая 2024 года федерация футбола Палестины (FPF) подала заявку и добилась включения вопроса о ситуации в Палестине в повестку дня 74-го конгресса ФИФА. Таким образом, FPF, поддерживаемая, в частности, Ираком, Иорданией, Сирией или Йеменом, потребовала исключения Израиля из Международной федерации футбола», — напомнил Одуль.

В 2015 году аналогичное ходатайство было подано федерацией футбола Палестины с требованием отстранить Израиль от участия на основании утверждений о том, что «Израиль препятствует палестинскому футболу и не уважает международное право». Эта комедия должна прекратиться. В условиях, когда государство Израиль неустанно борется с террористами ХАМАС, это чисто политическое предложение неприемлемо Жюльен Одуль член парламента Франции

В связи с этим он спросил у главы Минспорта Франции, намерена ли она высказаться против исключения Израиля из ФИФА. Такое действие, по мнению автора обращения, «послужит опасным сигналом: сигналом о превосходстве исламистского терроризма над демократией и свободой».

«Господин депутат спрашивает госпожу министра, какова позиция Франции в отношении места государства Израиль на международных площадках. Он спрашивает ее, собирается ли она выразить свое твердое и однозначное несогласие с исключением Израиля из ФИФА», — подчеркивает депутат.

В феврале, группа из 13 депутатов Европарламента призвала ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить от соревнований израильские клубы и сборные из-за конфликта в секторе Газа. В том же месяце 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров, среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Страна назвала нападение войной и 10 октября начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Действия Тель-Авива регулярно подвергаются критике, в том числе со стороны ООН. Организация, например, осудила удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе, который унес жизни по меньшей мере 35 человек.