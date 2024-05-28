ООН осудила удар Израиля по Рафаху

Генсек ООН Гутерриш осудил удар Израиля по Рафаху

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар израильской армии по палаточному лагерю в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал к прекращению насилия. «Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибло большое число невинных гражданских лиц, лишь искавших убежища в условиях этого смертоносного конфликта», — подчеркнул он.

По мнению Гутерриша, в Газе не осталось «ни одного безопасного места».

Накануне, 27 мая, сообщалось, что мощный удар Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе на фоне первой за несколько месяцев атаки радикального палестинского движения ХАМАС по Тель-Авиву унес жизни по меньшей мере 35 человек. Атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».