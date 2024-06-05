Избиение стендапера во время выступления попало на видео

В Испании отец избил комика во время выступления за комментарий о своем сыне

В Испании разгневанный отец явился на выступление стендапера и избил его на глазах у зрителей за шутку о своем сыне. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент произошел в Мадриде вечером 3 июня. Комик Хайме Каравака выступал с монологом, когда на сцену выскочил мужчина и ударил его по лицу. Стендапер забился в угол, а напавший на него начал кричать: «Это за педофильские комментарии о моем сыне! Повторишь, что сказал о нем мне в лицо? Ты — кусок дерьма! Ему всего три месяца!».

После этого мужчина извинился перед зрителями, сказал, что он «всего лишь отец, который защищает своего ребенка», дал еще одну пощечину комику и ушел. Позже выяснилось, что нападавшего зовут Альберто Пуджилато. Накануне он опубликовал в социальной сети фотографию с трехмесячным сыном. Каравака пришел в комментарии и написал: «Вполне возможно, что ваш сын станет геем». Далее комик предположил, что мальчик со временем будет вступать в сексуальные отношения с чернокожими мужчинами. Это и вызвало гнев Пуджилато.

После происшествия в клуб приехала полиция, однако Каравака не стал писать заявление на своего обидчика. Пуджилато оказался достаточно известным музыкантом. В испанской прессе его охарактеризовали как человека крайне правых взглядов, который часто в негативном ключе отзывается о нелегальной иммиграции и представителях ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Каравака, напротив, известен своими крайне либеральными взглядами.

Вечером после конфликта Пуджилато выложил фотографию из ресторана, и подписал ее: «Отдыхаю после хорошо выполненной работы».

Ранее в Австралии знаменитого комика и детского писателя обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке. Правоохранители заявили, что 41-летний мужчина использовал свое положение в качестве известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к потерпевшей.