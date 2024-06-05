Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:09, 5 июня 2024Из жизни

Избиение стендапера во время выступления попало на видео

В Испании отец избил комика во время выступления за комментарий о своем сыне

В Испании разгневанный отец явился на выступление стендапера и избил его на глазах у зрителей за шутку о своем сыне. Об этом сообщает Daily Mail.

Попавший на видео инцидент произошел в Мадриде вечером 3 июня. Комик Хайме Каравака выступал с монологом, когда на сцену выскочил мужчина и ударил его по лицу. Стендапер забился в угол, а напавший на него начал кричать: «Это за педофильские комментарии о моем сыне! Повторишь, что сказал о нем мне в лицо? Ты — кусок дерьма! Ему всего три месяца!».

После этого мужчина извинился перед зрителями, сказал, что он «всего лишь отец, который защищает своего ребенка», дал еще одну пощечину комику и ушел. Позже выяснилось, что нападавшего зовут Альберто Пуджилато. Накануне он опубликовал в социальной сети фотографию с трехмесячным сыном. Каравака пришел в комментарии и написал: «Вполне возможно, что ваш сын станет геем». Далее комик предположил, что мальчик со временем будет вступать в сексуальные отношения с чернокожими мужчинами. Это и вызвало гнев Пуджилато.

Материалы по теме:
«Я породил монстра» Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
«Я породил монстра»Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
16 сентября 2019
Взрослые шалости Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
Взрослые шалостиОни обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
28 сентября 2018

После происшествия в клуб приехала полиция, однако Каравака не стал писать заявление на своего обидчика. Пуджилато оказался достаточно известным музыкантом. В испанской прессе его охарактеризовали как человека крайне правых взглядов, который часто в негативном ключе отзывается о нелегальной иммиграции и представителях ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Каравака, напротив, известен своими крайне либеральными взглядами.

Вечером после конфликта Пуджилато выложил фотографию из ресторана, и подписал ее: «Отдыхаю после хорошо выполненной работы».

Ранее в Австралии знаменитого комика и детского писателя обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке. Правоохранители заявили, что 41-летний мужчина использовал свое положение в качестве известного автора детских книг, чтобы втереться в доверие к потерпевшей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема порадовала фанатов снимком с голой грудью

      Украинцам посоветовали готовиться к жизни в холоде и темноте

      Безбородов допустил уход с поста ректора РГГУ

      В Балтийском море начались крупные учения НАТО

      Белый дом рассказал о влиянии американского оружия на боевые действия на Украине

      Бывший военный летчик попался ФСБ за сотрудничество с украинской спецслужбой

      Тренер назвала основные ошибки при беге

      Избиение стендапера во время выступления попало на видео

      Совфед досрочно прекратил полномочия одного из сенаторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше