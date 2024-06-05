Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону до 2030 года

Литва потратит более 200 миллионов евро на развитие системы гражданской обороны до 2030 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров страны, пишет ТАСС.

«Общая сумма затрат на мероприятия по укреплению безопасности гражданского населения составит 285 миллионов евро, в том числе 103 миллиона евро составят средства Евросоюза», — заявили в правительстве.

Кроме того, кабмин поставил задачу перед властями Литвы обеспечить укрытие в городах для 60 процентов жителей, а в сельской местности — для 40 процентов. Также предстоит создать интегрированную систему оповещения об опасности.

Ранее сейм Литвы запустил механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу, одобрив соответствующий проект реформы. В парламенте отметили, что в контексте сложившейся геополитической ситуации литовской молодежи будет полезно получить не только школьные знания, но и военные навыки.