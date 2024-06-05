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16:12, 5 июня 2024Бывший СССР

Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону до 2030 года

Фото: РИА Новости

Литва потратит более 200 миллионов евро на развитие системы гражданской обороны до 2030 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров страны, пишет ТАСС.

«Общая сумма затрат на мероприятия по укреплению безопасности гражданского населения составит 285 миллионов евро, в том числе 103 миллиона евро составят средства Евросоюза», — заявили в правительстве.

Кроме того, кабмин поставил задачу перед властями Литвы обеспечить укрытие в городах для 60 процентов жителей, а в сельской местности — для 40 процентов. Также предстоит создать интегрированную систему оповещения об опасности.

Ранее сейм Литвы запустил механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу, одобрив соответствующий проект реформы. В парламенте отметили, что в контексте сложившейся геополитической ситуации литовской молодежи будет полезно получить не только школьные знания, но и военные навыки.

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      Кристина Есикова
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