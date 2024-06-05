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19:40, 5 июня 2024Мир

Макрон примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

AFP: президент Франции Макрон примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщает агентство AFP.

В заявлении Елисейского дворца отмечается, что Франция намерена оказывать Украине не только долгосрочную военную, но и политическую и дипломатическую поддержку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв крупнейшей швейцарской партии «Демократический союз центра» (UDC) пригласить Россию на саммит по Украине, заявил, что Швейцария отошла от нейтралитета, не пригласив российскую сторону.

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      Семен Александров
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