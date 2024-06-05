Мать предложила родившейся без матки дочери выносить внука

В Великобритании женщина предложила выносить ребенка для дочери без матки

Женщина предложила выносить ребенка для 26-летней дочери, родившейся без матки. Об этом пишет Daily Mail.

Бетти Мукерджи из Великобритании раскрыла свой диагноз во время шоу Race Across the World от «Би-би-си», в котором снималась с младшим братом. По правилам программы, пара участников должна добраться из одного города в другой без кредитных карт и смартфонов, имея на руках строго ограниченный бюджет. В предпоследнем эпизоде шоу девушка рассказала брату, что никогда не сможет выносить ребенка.

Об отсутствии матки Мукерджи узнала в 16 лет. Тогда у нее еще не начались месячные, что испугало ее мать. Она отвела дочь к гинекологу. Пять врачей сказали Мукерджи, что с ней все в порядке, и только один направил ее на УЗИ. По словам девушки, она до сих пор помнит, как однажды вечером к ней в комнату зашли родители и сказали, что у нее нет части органов. Ей диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ).

Диагноз заставил Мукерджи отказаться от своей мечты. Она всегда хотела детей и видела свое призвание в работе воспитателем. «Я поняла, что мне будет слишком больно находиться рядом с детьми, если у меня не будет собственных», — объяснила девушка.

Одним из проявлений синдрома МРКХ, как рассказала Мукерджи, является несформированное влагалище. Это делает секс с проникновением болезненным, а в некоторых случаях и вовсе невозможным. У девушки такой проблемы нет, однако она все равно испытывает трудности в романтических отношениях. Она всегда рассказывает о синдроме партнеру, что нередко приводит к расставанию.

Мукерджи знает, что может прибегнуть к суррогатному материнству. Она призналась, что однажды ее мать предложила выносить за нее ребенка. «В твоем распоряжении будет моя матка. Она мне больше не нужна», — процитировала родственницу Мукерджи. Однако девушка призналась, что слишком ревнива для такого. По этой причине она планирует пересадку матки.

По словам Мукерджи, ей стало легче, после того как она рассказала обо всем брату. Она отметила, что нервничала от того, что так много людей знают о ее диагнозе. Однако девушка получила столько поддержки от зрителей шоу, что перестала из-за этого переживать.

Ранее сообщалось, что в Танзании родился младенец с синдромом русалки: его нижние конечности в утробе срослись и приобрели сходство с рыбьим хвостом. Врачи предположили, что причина аномалии ребенка в том, что его мать слишком много контактировала с токсичными веществами из-за своей профессии.