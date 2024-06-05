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13:25, 5 июня 2024Экономика

Минфин направит на покупку валюты и золота десятки миллиардов рублей

Минфин с 7 июня по 4 июля направит на покупку валюты и золота 71,1 млрд рублей

Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress.com

В период с 7 июня по 4 июля Министерство финансов (Минфин) России направит на покупку иностранной валюты и золота в общей сложности 71,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В Минфине уточнили, что объем ежедневных закупок в этот период времени составит в эквиваленте 3,7 миллиарда рублей.

С 8 мая по 6 июня на эти цели ведомство направило денежные средства в объеме 110,94 миллиарда рублей. Ежедневный размер закупок иностранной валюты и золота тогда составил в эквиваленте 5,55 миллиарда рублей. Таким образом, показатели уменьшились на 39,84 и 1,85 миллиарда соответственно.

Ранее в Минфине сообщили о сокращении Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 47 миллиардов рублей. По итогам мая объем главной «кубышки» страны составил 12,704 триллиона, хотя в апреле находился на уровне в 12,751 триллиона. К концу последнего месяца весны размер ФНБ снизился до 141,489 миллиарда в долларовом эквиваленте, или 7,1 процента ВВП.

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