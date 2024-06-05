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15:59, 5 июня 2024Мир

Минобороны Германии призвало Россию и Украину самим назначить дату переговоров

Писториус: Россия и Украина должны сами назначить дату переговоров
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия и Украина должны сами назначить дату переговоров, так как Германия не является стороной конфликта. К этому призвал министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании бундестага, трансляцию выступления вел телеканал Phoenix.

«Украина и [президент России] Владимир Путин принимают решения о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — заявил глава Минобороны.

Писториус добавил, что власти Германии «готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта».

По его словам, задача Германии в этой ситуации — «поддерживать Украину», пока продолжаются боевые действия.

В ходе этого же заседания Писториус сообщил, что у ФРГ и других европейских государств нет планов по отправке войск на Украину.

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      Елизавета Мытарева
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