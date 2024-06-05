Мужчина обнаружил на распродаже «жуткую коробку» за 1,3 тысячи рублей

В США мужчина обнаружил на распродаже коробку с распятыми куклами Barbie

Житель США отправился на уличную распродажу и обнаружил там «жуткую коробку», полную распятых кукол. Фотографию странной находки он опубликовал на Reddit.

Мужчина разместил снимок с подписью: «Я нашел распятых барби на дворовой распродаже». На фото запечатлена картонная коробка, в которой лежат около десятка кукол Barbie, приколоченных к деревянным крестам. Кроме того, все куклы были измазаны красной жидкостью, похожей на кровь. За коробку просили 15 долларов (около 1,3 тысячи рублей).

Некоторые комментаторы принялись шутить над находкой. «15 долларов — отличное предложение, если ты фанат распятых барби. Это должен быть хит продаж», — написал один из них. А другой отметил, что одна такая кукла стоит от 10 до 20 долларов (от 900 до 1800 рублей), так что предложение действительно стоящее.

Другие же назвали коробку жуткой и посоветовали автору поста быть осторожным. «Психопат… у вас там маньяк подрастает. Дальше пойдут соседские домашние животные… Предупредите службу охраны детей», — гласит один из комментариев.

Однако еще один пользователь предположил, что выставленные на продажу куклы — часть декораций к спектаклю по комедийной пьесе «Hand to God» («Рука Бога») драматурга Роберта Аскинса. Во втором акте один из персонажей превратил свой подвал в «персональный ад», наполненный изорванным плакатами, плюшевыми игрушками и распятыми куклами.

Ранее сообщалось, что жительница США пришла осмотреть дом, который купила ее двоюродная сестра, и обнаружила там жуткую детскую комнату. За тайной дверью оказалась крошечная тайная комната, похожая на детскую, с очень низкими потолками и обоями в цветочек.

