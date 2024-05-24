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09:06, 24 мая 2024Из жизни

Женщина обнаружила жуткую тайную комнату в доме сестры

Жительница США обнаружила жуткую детскую комнату в доме двоюродной сестры

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница США пришла осмотреть дом, который купила ее двоюродная сестра, и обнаружила там жуткую детскую комнату. Об этом пишет USA Today.

Ноэль Пирс из города Шарлотт, штат Северная Каролина, рассказала, что ее двоюродная сестра недавно приобрела старый дом. Пирс попросила у родственницы ключи и отправилась осмотреть жилище. Вскоре женщина наткнулась на странную маленькую дверь в одном из помещений. Она располагалась на высоте метра от пола.

За дверью оказалась крошечная тайная комната, похожая на детскую, с очень низкими потолками. На стенах были наклеены обои в цветочек, а деревянный пол был скреплен железными скобами. «Скажите мне, что это не самая жуткая вещь, которую вы когда-либо видели», — сказала Пирс, когда снимала загадочное помещение на видео для социальных сетей.

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Женщина также отметила, что в странной комнате было еще две двери, меньше первой. «Я сказала ей запереть их, потому что, кажется, кто-то живет между стен», — заявила Пирс. При этом выяснилось, что ее сестра знает о комнате и считает, что она очень забавная.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok и ее муж нашли потайную комнату в доме через четыре года после переезда. Они обнаружили странное помещение во время уборки.

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      Никита Савин
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