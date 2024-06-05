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14:53, 5 июня 2024Экономика

На экономическом форуме обсудили яйца

Ленобласть на ПМЭФ заключила соглашения с двумя птицефабриками

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российские птицефабрики обсудили вопрос производства куриных яиц. С двумя производителями заключило соглашения Правительство Ленинградской области, пишет РИА Новости.

Достигнутые договоренности позволят расширить производство куриных яиц в регионе на 650 миллионов штук в год. Соглашение с АО «Птицефабрика Роскар» включает в себя строительство комплекса по переработке и производству яиц в Выборгском районе, в 2024-2026 компания направит на эти цели 7,1 миллиарда рублей. «16 птичников мощностью 2,9 миллиона голов дадут до 500 миллионов яиц в год», — отметили власти региона.

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также заключил соглашение с птицефабрикой «Синявинская имени 60-летия Союза ССР» на строительство цеха и склада в Кировском районе. Мощность производства составит 150 миллионов яиц в год.

Ранее глава X5 Group Екатерина Лобачева назвала тремя основными причинами роста цен на яйца, который наблюдался в прошлом году, вспышку птичьего гриппа, падение курса рубля и нехватку кадров на предприятиях отрасли. «Петухи есть, а рук нет», — образно объяснила она. Такие факторы привели к заметному росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса.

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